Село Верхний Мамон, Воронежская область, 18 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Колесо взорвалось на ходу у пассажирского рейсового автобуса «Воронеж — Богучар», травмы получил пассажир, сообщили 18 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Автобус

Авария произошла около 11:40 17 мая на 707 км автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Hyundai Universe маршрута «Воронеж-Богучар» не обеспечил техническую исправность транспортного средства. В результате при движении автобуса произошел взрыв левого внутреннего колеса задней оси. Травмы получил 63-летний пассажир, он обратился к медикам.

По факту аварии полиция начала проверку.

Всего 17 мая в Воронежской области зарегистрировано 92 автоаварии, пострадали шесть человек.