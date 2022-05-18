Ульяновск, 18 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области после диспансеризации на дополнительное обследование направляют около 18% пациентов. Это следует из сведений, опубликованных по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Cap.ru Диспансеризация

По информации минздрава, с марта 2021 года диспансеризацию прошли более 88 тыс. человек, в том числе за последнюю неделю было осмотрены 12,5 тыс. граждан. Речь идёт не только профилактических медицинских осмотрах, но и углубленной диспансеризации после выздоровления от ковида.

Отмечается, что по итогам исследований на второй этап диспансеризации направили 15 509 пациентов. Это составляет около 18% от числа обследованных пациентов.

Напомним, что диспансеризация проводится не только в больницах и специализированных учреждениях, но и на базе передвижных медицинских комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 202 415 случаев заражения коронавирусом, вылечились 196 743 человека, умерли от ковида 4672 больных.