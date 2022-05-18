Ростов-на-Дону, 18 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на территории одного из садоводческих товариществ водитель автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 18 мая.

Велосипед

Инцидент случился около 15:50 мск 17 мая на улице Плодовой. Водитель Renault Sandero, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 59-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина получил смертельные травмы.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего.