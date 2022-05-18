Астана, 18 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль «Жара» в 2022 году состоится. Информация об этом появилась 18 мая в телеграм-канале Super.

Emin-music.ru Эмин Агаларов

Организаторы фестиваля объявили о его проведении на премии «Жара Music Awards». Мероприятие пройдёт с 25 по 28 июля 2022 года в Казахстане.

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля 2022 года один из организаторов «Жары», предприниматель и певец Эмин Агаларов, объявил о его отмене. Фестиваль должен был пройти в конце июля в Баку (Азербайджан).