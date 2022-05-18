Магадан, 18 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу во время рабочей поездки 18 мая на Колыму представили мастер-план развития Магадана, сообщается в телеграм-канале полпредства в ДФО.

Magadangorod.ru Мэрия города Магадана

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Трутнев акцентировал, что столица региона должна стать комфортной, красивой и привлекательной для жителей и туристов, напомнив, что на ВЭФ-2021 президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать мастер-планы развития 25 дальневосточных городов.

«Эта работа началась. На следующем Восточном экономическом форуме мы должны доложить первые результаты. Первые проекты должны быть предъявлены гостям форума, президенту страны. Мы уже начали смотреть, что получается. Проводили в Москве совещание. В этой поездке посмотрели на Камчатке, как идут работы. Сегодня посмотрим, как организована работа по созданию мастер-плана в Магадане. Самая главная задача мастер-плана — добиться того, чтобы город стал комфортным, красивым и привлекательным для тех людей, которые тут живут, и для людей, которые приедут в город», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с 18 по 20 мая будет работать в Магаданской области.