Тюмень, 18 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Тюменской области отмечается тенденция увеличения социальных сирот в связи с лишением родительских прав. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный департамент социального развития.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Сирота

По данным ведомства, в 2021 году 194 тюменских родителя лишены родительских прав в отношении 295 детей. За первый квартал 2022 года таких родителей насчитывается 43, социальной сиротой стал 71 ребёнок. Как правило, родительских прав лишают многодетных родителей, пояснили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным судебной статистики в 2021 году в России было удовлетворено почти 30 тысяч исков о лишении родительских прав. Тогда как в 2020 оду их было 27 тысяч.