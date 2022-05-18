Донецк, 18 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 539 человек и в том числе — 55 детей. Об этом 18 мая сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«За минувшие сутки, с 08.00 17 мая до 08.00 18 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 539 человек, включая 55 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя был эвакуирован 33 271 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Международный расчётный банк» (МРБ) начал работу в Мелитополе.