Дзержинский район, Калужская область, , 10:42 — REGNUM Жительница Дзержинского района Калужской области, которая систематически нарушала Правила дорожного движения за рулём, выплатила 77-тысячную задолженность по 92 штрафам ГИБДД после мер принудительного воздействия от судебных приставов. Помимо основного долга ей пришлось заплатить 61 тысячу рублей исполнительского сбора. Об этом 18 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.

Мобильный пост судебных приставов Управление Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области

Игнорирование штрафов привело женщину к тому, что судебные приставы вынесли в отношении нее 61 постановление о взыскании исполнительского сбора — штрафной санкции за несвоевременное погашение задолженностей. По каждому из постановлений женщина была обязана выплатить ещё по тысяче рублей. Также хозяйку автомобиля предупредили о возможном аресте её транспортного средства.

«Стоит отметить, что данная гражданка регулярно нарушает ПДД в течение последних лет и не выплачивает штрафы вовремя — за два с лишним года в отношении неё в отделении судебных приставов было возбуждено почти 300 исполнительных производств», — отметил Артём Залогин.

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