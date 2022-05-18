Прага, 18 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Чешская студия Bohemia Interactive неожиданно для поклонников серии военных симуляторов Arma выпустила выпустила новую игру франшизы. Об этом компания сообщила 17 мая на своём сайте.

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Разработчики сообщили, что игра Arma Reforger уже доступна пользователям сервиса Steam и владельцам консолей Xbox. Её действие происходит на острове Эверон, который хорошо знаком геймерам, игравшим в оригинальную Operation Flashpoint.

«Благодаря неограниченным возможностям нашего движка нового поколения Enfusion мы восстановили и переосмыслили каждый уголок легендарной местности Эверон площадью 52 кв. км, и поместили ее в атмосферу холодной войны 1989 года», — сообщила Bohemia Interactive в публикации. Авторы игры также выложили в Сеть трейлер, в котором продемонстрировали уровень графики Arma Reforger.

Напомним, новый «движок» Bohemia Interactive представила в декабре 2021 года. Тогда студия сообщила, что работала над Enfusion около четырёх лет, и что все свои будущие игры планирует создавать на его основе.