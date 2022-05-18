Донецк, 18 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Донецке попало под обстрел здание больницы, сообщили 18 мая в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что украинские войска обстреляли больницу №21, расположенную на проспекте Кремлёвский в Куйбышевском районе Донецка. В результате оказалось повреждено остекление медицинского учреждения.

В штабе напомнили, что во время обстрела не следует покидать убежище.