Москва, 18 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Москве задержали бойца смешанных единоборств (MMA) Асхаба Магомедова, который подозревается в вымогательстве денег у несовершеннолетнего, сообщает 18 мая РИА Новости.

Pixabay.com В наручниках

По данным следствия, в октябре 2021 года Магомедов, угрожая насилием, требовал у несовершеннолетнего крупную сумму денег за то, что боец ММА не будет распространять сведения, позорящие его семью и близких.

Магомедов грозит до семи лет лишения свободы.