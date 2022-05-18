Тбилиси, 18 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила о продолжающемся ухудшении состояния его здоровья, сообщает 18 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

European People's Party Михаил Саакашвили

«У него ужасная слабость и ненормальный цвет кожи. Я не могу узнать своего сына. Это вообще другой человек. Истощённый, в очень тяжелом состоянии. По словам невропатолога, состояние ухудшается по сравнению с тем, что он наблюдал раньше. Я снова вижу решение в его вывозе изГрузии. Я говорю об этом с самого первого дня. Польша его просит, поступают предложения от других стран», — сказала Аласания.

Напомним, что Саакашвили был переведён на лечение из тюрьмы в частную медицинскую клинику.