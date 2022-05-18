Москва, 18 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Госдума на заседании 19 мая планирует обсудить в первом чтении законопроект о создании единой общероссийской молодежной организации, аналога пионерии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ). Вместе с тем в проекте повестки пленарного заседания законопроект не значится.

Duma.gov.ru Нина Останина

«19 мая, в День рождения пионерии, Госдума рассмотрит в первом чтении проект соответствующего федерального закона», — сообщила Останина.

Инициатива, по ее словам, будет носить рамочный характер.

20 декабря 2021 года комитет провел парламентские слушания на эту тему и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с рекомендацией издать указ о праздновании 100-летия пионерии и принятия федерального закона о создании единой детской общественной организации.