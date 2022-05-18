Ереван, 18 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Участникам протестных акций в Ереване, несмотря на заявления их лидеров, не удалось парализовать столицу. Об этом 17 мая заявил на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности замначальника полиции Армении Ара Фиданян.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM На улицах Еревана

«Естественно, ни Ереван, ни какая-либо государственная структура не парализованы. Полиция очень четко выполняет свои функции», — сказал Фиданян.

Он также опроверг заявления представителей оппозиции о том, что правоохранители используют непропорциональную силу против протестующих. По словам замначальника полиции республики, за всё время, пока идут акции неповиновения, силовики «в целом» действовали в рамках закона и не применяли спецсредства.

Стоит отметить, что активные акции протеста в Ереване начались 1 мая. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл в отставку. Они выбрали тактику блокирования движения на улицах.