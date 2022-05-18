Самара, 18 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Государственную программу по поддержке садоводческих некоммерческих товариществ намерены разработать в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в Самарской области зарегистрировано 1075 садовых некоммерческих товариществ, пользователями садово-дачных участков являются свыше 1,5 млн жителей региона (почти половина населения области).

«Большое количество людей занято садоводством. Это является вкладом в экономику нашего региона, в развитие сельского хозяйства, является хорошим подспорьем в семейном бюджете для многих жителей нашего региона», — заявил Азаров.

Он отметил, что руководство региона будет уделять большое внимание этому вопросу.

«Считаю, что пришло время, когда нам необходимо задуматься о региональной программе поддержки садоводческих некоммерческих товариществ», — приводит пресс-служба слова Азарова.

По словам председателя регионального отделения «Союза садоводов России» Натальи Митрошенковой, такие программы существуют в некоторых субъектах Российской Федерации. В рамках их реализации совершенствуется инфраструктура садоводческих товариществ, проводятся образовательные программы для садоводов.

Отмечается, что глава региона поручил областному правительству приступить к разработке такой программы, которая должна быть готова до 1 сентября.