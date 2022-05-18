Москва, 18 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Московской области стартовала программа «Подмосковные 10 га». В рамках программы фермерам начнут выдавать бесплатные земельные участки, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

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Бесплатные земельные участки будут выдавать на срок до шести лет. Пока программа будет действовать в трех городских округах — Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура, но географию планируется расширить.

По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, уже подано уже три заявки на земельные участки в Серебряных Прудах площадью 124 га. Фермеры планируют заниматься растениеводством.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2022 году в «Школе фермера» на базе РГАУ им. Тимирязева для обучения организовано два новых направления.

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