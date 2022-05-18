Минск, 18 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Закон о возможности смертной казни за попытку совершения теракта подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко Документ 18 мая обнародован на национальном правовом интернет-портале республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

«В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни — расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые иные особо тяжкие преступления», — говорится в принятом законе.

При этом имеются ввиду акты международного терроризма, в частности, терроризма в отношении представителя другого государства или международной организации; совершенные организованной группой акты терроризма, либо с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ, или сопряженные с убийством человека; а также убийства государственных или общественных деятелей, которые были совершены в связи с государственной или общественной деятельностью.

В то же время ранее смертная казнь не могла быть назначена за приготовления к подобным преступлениям, а теперь в список внесены соответствующие статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что после прошедшего 16 мая обыска в минском книжном магазине «Кнігаўка» пропала связь с его директором и владельцем издательства «Янушкевіч» Андреем Янушкевичем и сотрудницей книжного магазина Анастасией Карнацкой.