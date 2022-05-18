Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Количество поддельных банкнот, выявленных в Ленинградской области за первый квартал 2022 года, сократилось на 40%, сообщили 18 мая в пресс-службе отделения Банка России по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работник завода с отпечатанным оборотом банкнот

Подавляющее большинство подделок имеют номинал 5000 рублей — их доля в общем объеме фальшивок составила более 73%. Более четверти поддельных банкнот приходится на купюры номиналом 1000 рублей (10 банкнот) и 2000 рублей (4 банкноты).

«Кроме того, из обращения были изъяты две поддельные иностранные банкноты номиналом 100 и 50 долларов США», — уточнили в пресс-службе.

В Центробанке назвали три способа проверки купюры на подлинность: на просвет, на ощупь и изменяя угол зрения. Подозрительные банкноты лучше всего сдать на экспертизу в любой банк, в котором имеется кассовое обслуживание.