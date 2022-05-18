Мелитополь, 18 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. «Международный расчётный банк» (МРБ) начал работу в Мелитополе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе администрации города.

Фото Александра Полегенько Филиал МРБ Банка в Мелитополе

В числе основных направлений работы МРБ — обслуживание и финансирование регионов, работа с бюджетом и государственными учреждениями, обслуживание юридических и физических лиц в российских рублях. В Мелитополе открытие банка даст возможность наладить работу субъектов малого и среднего бизнеса, коммунальных предприятий, осуществлять сбор налогов в бюджет для развития города.

«Для нас это очень значимое событие, так как киевская власть поставила на паузу финансовую систему, тем самым парализовав жизнедеятельность города. Открытие филиала «Банк МРБ» позволит запустить экономику Мелитополя», — прокомментировала глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

Она добавила, что предпринимателям достаточно обратиться в отделение банка с предоставлением копий регистрационных документов и свидетельства налогоплательщика. По словам Данильченко, в банке МРБ уже открыты первые счета для расчётов в российских рублях, что даёт возможность к работе с партнёрами из России.

Отделения банка планируется открыть в ближайшее время на всей территории Херсонской и Запорожской областей.