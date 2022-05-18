В Мелитополе заработал филиал банка МРБ
Мелитополь, 18 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. «Международный расчётный банк» (МРБ) начал работу в Мелитополе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе администрации города.
В числе основных направлений работы МРБ — обслуживание и финансирование регионов, работа с бюджетом и государственными учреждениями, обслуживание юридических и физических лиц в российских рублях. В Мелитополе открытие банка даст возможность наладить работу субъектов малого и среднего бизнеса, коммунальных предприятий, осуществлять сбор налогов в бюджет для развития города.
Она добавила, что предпринимателям достаточно обратиться в отделение банка с предоставлением копий регистрационных документов и свидетельства налогоплательщика. По словам Данильченко, в банке МРБ уже открыты первые счета для расчётов в российских рублях, что даёт возможность к работе с партнёрами из России.
Отделения банка планируется открыть в ближайшее время на всей территории Херсонской и Запорожской областей.