Красноярск, 18 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае за месяц (с марта по апрель 2022 года) цены на потребительском рынке увеличились на 1,5%; с начала 2022 года — на 12,4%; за год (к апрелю 2021 года) — на 19,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в Красноярскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лук

В группе продовольственных товаров за год значительнее всего подорожала белокочанная свежая капуста — в 3,2 раза. Репчатый лук вырос в цене на 70%; сахар — на 61,9%; груши — на 55,5%; чеснок — на 53,9%; мороженые кальмары – на 53,1%; гречневая крупа – на 47%; сухофрукты – на 45,1%; свёкла – на 44,7%; морковь – на 42,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области в первом квартале 2022 года цены на продовольственные товары выросли на 11,2%.

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