Пермь, 18 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. На расселение людей из аварийного жилья в Перми по нацпроекту в 2022 году выделено 3,8 млрд рублей, сообщил в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Источниками финансирования являются федеральный и краевой бюджеты. Средства потратят на улучшение жилищных условий около 5 тыс. пермяков.

Денежные объёмы позволят расселить 4908 человек. Для того, чтобы людям не приходилось переезжать в другие районы и кардинально менять свою жизнь, мэрия запланировала строительство муниципальных многоквартирных домов в Дзержинском и Индустриальном районах. Кроме того, для переселения граждан закупают жилые помещения на первичном и вторичном рынке жилья, выплачиваются деньги за изымаемые жилые помещения.