Первоуральск, Свердловская область, 18 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В районе Первоуральска Свердловской области грузовик насмерть сбил троих дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла 18 мая на Новомосковском тракте. Люди осуществляли дорожные работы.

Грузовик ехал со стороны Перми к Екатеринбургу. Его водитель тоже погиб в результате ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла ход проведения доследственной проверки на контроль.