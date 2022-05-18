Ульяновск, 18 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В июне начнутся регулярные рейсы грузового поезда, курсирующего по маршруту Чэнду — Ульяновск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Глава региона Алексей Русских на штабе по комплексному развитию Ульяновской области поднял вопросы логистики — поставки сырья, комплектующих и оборудования для местных производителей. Для этого в марте запущен прямой контейнерный поезд, который курсирует между Китаем и Ульяновской областью

«Принято решение, что он станет регулярным», — заявил Алексей Русских

Ожидается, что поезд будет курсировать раз в два месяца, поставляя продукцию не только ульяновским производителям, но и предприятиям других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях санкционного давления на региональном уровне принят ряд антикризисных мер, в числе которых наибольшим спросом пользуются финансовые инструменты. В частности, одобрено десять заявок на 8,9 млн рублей по субсидированию лизинговых взносов, ульяновским фондом финансирования промышленности оказана поддержка шести предприятиям на 71,3 млн рублей.