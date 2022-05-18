Вашингтон, 18 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. По результатам проверки Пентагон отвергает обвинения в сокрытии гибели мирных жителей в результате авиаудара в Сирии, сообщает 18 мая канал France24. Расследование обстоятельств показало, что американские войска не нарушали законов войны и их действия, приведшие к жертвам среди гражданского населения в результате авиаудара 2019 года в Сирии, не были преднамеренными. В результате этого удара погибли десятки людей, в том числе женщины и дети.

Флаг Сирии

В Пентагоне заявили, что никто, включая командующего сухопутными войсками, не был наказан после удара, нанесенного в поддержку сирийских партнерских сил, находившихся под сильным огнем со стороны террористической группировки возле города Багуз на востоке Сирии.

Министр обороны США Ллойд Остин, отдавший приказ провести новую проверку авиаудара в ноябре прошлого года, сказал, что «разочарован» недостатками в проведении первоначальной проверки этой операции, что привело к задержке отчета о жертвах среди гражданского населения перед Конгрессом и общественностью.