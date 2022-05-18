Мариуполь, ДНР, 18 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики организовали эвакуацию из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района ещё для 539 человек. Об этом 18 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

За последние сутки с 08:00 17 мая до 08:00 18 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 539 человек, в том числе 55 детей. Сейчас они находятся пункте оказания помощи населению, развёрнутому сила республиканского МЧС.

Всего с 5 марта ПОПН «Безыменное» принял более 33,7 тыс. жителей Мариуполя.