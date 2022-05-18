Пенза, 18 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В 2022 году в Пензенской области планируют произвести не менее 2,5 млн тонн зерна, порядка 2,2 млн тонн сахарной свёклы и 615 тыс. тонн масличных культур. Этого хватит не только для обеспечения жителей региона, но и позволит отправлять продукты в другие субъекты РФ, заявил губернатор Олег Мельниченко на встрече в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Pnzreg.ru Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко

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Глава Пензенской области проинформировал руководителя верхней палаты российского парламента о ходе весенней посевной кампании.

«У нас озимые хорошо перезимовали. Прогноз на урожай хороший. По яровым — сейчас 76% от общей посевной площади — уже завершили. Это относительно зерновых и зернобобовых. По техническим культурам — засеяли 67% от плана. Сахарной свёклой собираемся занять 56 тыс. гектаров, 50 уже засеяли», — сообщил Мельниченко, добавив, что работы по сравнению с прошлым годом ведутся с опережением.

Руководитель региона заверил об отсутствии проблем с обеспеченностью семенами и горюче-смазочными материалами.

Матвиенко поинтересовалась, как в Пензенской области справляются с вопросами обеспечения продовольственной безопасности в связи с санкциями, профилактики безработицы, контроля цен на продукты.

«Мы сахаропроизводящая область, выпускаем порядка 378 тыс. тонн сахара. При этом сами потребляем порядка 112 тыс. тонн. Поэтому запас сахара у нас есть», — доложил губернатор.

Глава Пензенской области подчеркнул, что в регионе продолжат развивать промышленный и бизнес-сектор, способствовать созданию новых рабочих мест, оказывать поддержку бизнесу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за неделю среди непродовольственных товаров подорожали шампунь (+4,96%), зубная паста (+3,66%) и стиральный порошок (+2,6%).

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