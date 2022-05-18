Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) запустил программу повышения квалификации для преподавателей университетов из Донецкой Народной Республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза 18 мая.

Русский язык

В течение месяца — с 16 по 16 июня — более 40 педагогов будут проходить обучение по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы: психолого-педагогическое и методическое сопровождение». Она направлена в первую очередь на совершенствование профессиональных компетенций преподавателей русского языка и литературы в вузе. Реализация проекта призвана расширить научно-исследовательское взаимодействие университетов юга России и ДНР по изучению и продвижению русского языка и культуры.

«В учебном плане сочетаются как филологические, так и психологические разделы, ориентированные на вопросы применения социально-психологических и педагогических технологий воспитательной работы. Именно через русский язык формируется общероссийская гражданская идентичность, обеспечивается культурное воспроизводство. Важно, чтобы преподаватели русского языка во фронтирных регионах российской цивилизации владели не только предметными знаниями, но и современными компетенциями в области воспитательной и просветительской деятельности, информационной и психологической работы», — считает директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик.

Программа разработана по запросу Министерства образования и науки РФ экспертами Южного федерального университета. Участие в программе принимают представители десяти учебных заведений ДНР.