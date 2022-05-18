Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM Ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках военных учений осуществили боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

Корабли Тихоокеанского флота Mil.ru

«Малые ракетные корабли (МРК) «Иней» и «Смерч» войск и сил на северо-востоке России в составе корабельной ударной группы отработали совместные действия по ведению морского боя с условным противником, выполнив ракетные и артиллерийские стрельбы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что экипажами кораблей было отработано отражение авиационного налёта условного противника, в ходе которого были проведены стрельбы из ракетного комплекса ПВО «Оса-М», а также выполнена аэрозольная маскировка и созданы радиоэлектронные помехи.

Кроме того, указывается, что была проведена серия артиллерийских стрельб по воздушным и надводным целям с использованием корабельных артиллерийских установок АК-176 и АК-630, в ходе которых осуществлялась поддержка противолодочными самолётами Ил-38.

«По результатам учения действия корабельной ударной группы командованием ОКВС признаны успешными, все цели в ходе стрельб были поражены», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабли Балтийского флота России летом примут участие более чем в 30 учениях.