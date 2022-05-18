Вашингтон, 18 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Как следует из нового официального доклада, производители огнестрельного оружия США произвели более 139 миллионов единиц оружия для коммерческого рынка за два десятилетия с 2000 года, в том числе 11,3 миллиона только в 2020 году, сообщает 18 мая агентство France-Presse.

Оружие

Согласно докладу министерства юстиции, за тот же период был импортирован еще 71 миллион единиц огнестрельного оружия, причем экспорт составил всего 7,5 миллиона. Это говорит о том, что страна буквально наводнена личным оружием, и это провоцирует рост насилия, убийств и самоубийств.

В массовых расстрелах американцы чаще используют полуавтоматические штурмовые винтовки, но в своей массе предпочитают все более дешевые, простые в обращении и точные полуавтоматические 9-миллимитровые пистолеты, аналогичные тем, которые в настоящее время в основном используются полицией.

Кроме того, как показывает доклад, власти столкнулись с резким увеличением числа незарегистрированного оружия, изготовленного кустарно из деталей, которые можно купить в интернете и изготовить с помощью 3D-принтера, а также пистолетов и короткоствольных винтовок, не менее мощных и смертоносных, чем полуавтоматические штурмовые винтовки, используемые в массовых убийствах.

Доклад вышел после шокирующего известия о трагедии в Буффало, в очередной раз показавшей, что чудовищное количество оружия в американском обществе не может пройти бесследно.