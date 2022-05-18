Сысерть, Свердловская область, 18 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Шестерых жителей Сысерти Свердловской области осудили за незаконную рубку леса. Ущерб от их действий превысил 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Argumenti.ru Приговор

Один из свердловчан разработал план по незаконной рубке и хищению древесины. К реализации плана мужчина привлёк знакомых. Незаконные действия злоумышленники совершали с 2016 по 2020 годы. При этом организатор группы имел опыт в сфере заготовки древесины и знал порядок оформления разрешительных документов на производство лесозаготовительных работ. После вырубки сосен, свердловчане организовывали продажу древесины.

В зависимости от роли и участия в преступлении суд назначил уральцам наказание от двух лет шести месяцев до шести лет лишения свободы. Кроме того, один из злоумышленников выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.