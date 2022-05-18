Биробиджан, , 11:09 — REGNUM В Еврейской АО по нацпроекту «Здравоохранение» будет закуплено современное медицинское оборудование для областного онкологического диспансера, регионального сосудистого центра и смидовичской районной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

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Онкодиспансер благодаря нацпроекту получит сканирующий микроскоп, видеогастроскоп и два плазменных стерилизатора.

«Новый гастроскоп, в отличие от уже имеющегося, ультратонкий — его диаметр 5,8 мм. Это расширит возможности для диагностики онкозаболеваний, поражающих желудочно-кишечный тракт. Кроме того, процедуры с тонким гастроскопом легче переносятся, такой прибор может применяться и для пациентов с различными патологиями, например, с сужением пищевода. Благодаря новому оборудованию мы сможем точнее поставить диагноз, лучше описать ситуацию для хирургов», — прокомментировала заведующая диагностическим отделением областного онкологического диспансера Юлия Савинкова.

Для онкодиспансера по национальному проекту «Здравоохранение» было закуплено более 50 единиц современного оборудования.

Также в этом году в Еврейской АО благодаря реализации нацпроекта построят 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторию.

Как сообщало ИА REGNUM, больницы Приамурья в рамках модернизации первичного звена по национальному проекту «Здравоохранение» получат в 2022 году 248 единиц современного оборудования. В 17 учреждений здравоохранения области уже поставлено 105 единиц.