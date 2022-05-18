Владивосток, 18 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Приморье расселили из аварийного жилья более 2,3 тыс. человек — в 11 муниципалитетах выполнили программу по переселению досрочно. Этому в значительной степени способствовал нацпроект «Жилье и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Pixabay.com Строительство жилья

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Всего в программе по переселению из аварийного жилья участвуют 20 муниципальных образований края.

«На начало мая расселили 2320 человек из 1095 помещений площадью 44,36 тыс. квадратных метров. Завершили реализацию программы Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский городские округа, Спасск-Дальний, Кавалеровское, Сибирцевское городские поселения, Хорольский, Пожарский округа, Яковлевский и Партизанский районы», — пояснили в минстрое Приморья.

Приморцев из аварийного жилья переселяют в новые квартиры. Для этого строится 21 дом во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Надеждинском районе и Хасанском округе.

«В последнее время благодаря нацпроекту темпы расселения из аварийного жилья значительно ускорились. К концу года в Приморье ликвидируют более 100 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселят в общей сложности более 6 тыс. человек. Безусловно, без федеральной поддержки муниципалитеты не справились бы с такими объёмами «авариек». В итоге люди получают новое, качественно жильё, живут в комфорте и удобстве», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Карелия получила от Фонда содействия реформированию ЖКХ 2,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья.