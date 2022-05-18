Deutsche Bank прекратил отношения с российскими банками
Франкфурт-на-Майне, Германия, 18 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Немецкий Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета ряда крупных российских банков и прекратил с ними работать. Об этом сообщает 18 мая РБК, ссылаясь на источники на финансовом рынке.
По словам одного их источников, решение крупнейшего банка ФРГ затронуло многие крупные кредитные организации. В середине марта Deutsche Bank уведомил российские банки о закрытии 8 апреля счетов в европейской валюте. Фактически счета работали до 7 апреля, а 20 апреля были закрыты.
Второй собеседник подтвердил, что у банков, не попавших под санкции, счета закрыли ещё в марте. На текущий момент у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках с малым количеством операций, которые не привлекают к себе внимания.
«Если число операций у банка растёт, то Deutsche Bank закрывает счёт», — отмечено в публикации.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте Deutsche Bank объявил о закрытии бизнеса в России в связи с проведением на Украине российской военной спецоперации.
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