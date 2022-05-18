Франкфурт-на-Майне, Германия, 18 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Немецкий Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета ряда крупных российских банков и прекратил с ними работать. Об этом сообщает 18 мая РБК, ссылаясь на источники на финансовом рынке.

Björn Láczay Deutsche Bank

По словам одного их источников, решение крупнейшего банка ФРГ затронуло многие крупные кредитные организации. В середине марта Deutsche Bank уведомил российские банки о закрытии 8 апреля счетов в европейской валюте. Фактически счета работали до 7 апреля, а 20 апреля были закрыты.

Второй собеседник подтвердил, что у банков, не попавших под санкции, счета закрыли ещё в марте. На текущий момент у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках с малым количеством операций, которые не привлекают к себе внимания.

«Если число операций у банка растёт, то Deutsche Bank закрывает счёт», — отмечено в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Deutsche Bank объявил о закрытии бизнеса в России в связи с проведением на Украине российской военной спецоперации.

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