Кишинёв, 18 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Решение о том, нужно ли Молдавии выходить из Содружества Независимых Государств (СНГ) нужно принять после дискуссии и понимания последствий. Об этом заявил спикер парламента республики Игорь Гросу в эфире Radio Moldova.

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«Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, здесь нам необходимо провести политическую дискуссию, — сказал Гросу. — Мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы».

Спикер парламента также заявил, что не видит необходимости в том, чтобы Молдавия участвовала в мероприятиях СНГ. Он также отметил, что в Кишинёве должна была состояться встреча представителей стран Содружества по теме сельского хозяйства, но молдавские власти считают это невозможным до завершения вооружённого конфликта между Украиной и РФ.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду 3 марта подала заявку на вступление республики в Евросоюз. Тогда она отметила, что еще будет время на то, чтобы решить, нужно ли выходить из СНГ.