Москва, , 09:54 — REGNUM В Московской области в 2022 году летняя оздоровительная кампания для детей начнется 25 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

В детском оздоровительном лагере 40.mchs.gov.ru

По словам вице-губернатора области Ирины Каклюгиной, в первую смену детей примут 60 оздоровительных лагерей. Всего летом в Подмосковье будут работать 114 детских лагерей, в них отдохнут более 100 тыс. детей.

«В 2022 году оздоровительная кампания в Подмосковье пройдет без ограничений, лагеря будут работать на полную мощность», — подчеркнула Каклюгина и напомнила, что родители могут сэкономить на детском отдыхе, купив путевки по программе кешбэка.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в летний сезон 2022 года откроется около 37,5 тыс. оздоровительных лагерей.

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