Николай Чеканов, 18 мая 2022, 11:01 — REGNUM Россия имеет богатейшую историю техники, включая необычный транспорт. Этот транспорт — не классические сухопутные, водные или воздушные единицы, а нечто на стыке стихий, технологий и методов применения. И при всей необычности это реальная техника. Она испытывалась, эксплуатировалась в прошлом или эксплуатируется сегодня. Такие единицы способны дать наблюдателю массу новых знаний и эмоций, но наблюдавших и наблюдающих — очень мало. О них знают только в кругу создателей, эксплуатантов и энтузиастов. И в немногих тематических музеях. Музейное сообщество сконцентрировано на гарантированно популярном.

Советские представительские машины Горьковского автозавода
Советские представительские машины Горьковского автозавода
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Формула базовой коллекции российского технического музея приблизительно такова — советские народные и правительственные автомобили, массовые предметы быта, массовые представители послевоенной советской авиации и основные боевые единицы Великой Отечественной войны. Мало где собирают специальный транспорт, гражданские советские грузовики, транспорт с необычными движителями. Мало какие государственные или частные российские музеи готовы начинать новые темы, отказываясь от привычной и рабочей формулы. Но существуют исключения.

Тяжёлая пожарная техника и опытные вездеходы СКБ ЗиЛ
Николай Чеканов © ИА REGNUM
ПЭУ-1. Одна из 13 машин, созданных для эвакуации спускаемых аппаратов космических кораблей. Амфибия
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Классика советского авиапрома — АН-2
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Самолёт соседствует с инженерной техникой, вдали видна аутентичная советская детская игровая площадка
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Глиссер Туполева
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Первая массовая советская легковая машина — ГАЗ-А
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Атмосфера на территории музея
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Водоём и зона отдыха
Николай Чеканов © ИА REGNUM

В 2010 году в селе Ивановское под Черноголовкой общественные организации и власти создали музей, основу которого составило не только привычное. В день открытия Государственного военно-технического музея, кроме предметов из данной выше музейной формулы, перед гостями предстала тяжёлая пожарная техника, вездеходы Специального Конструкторского Бюро ЗиЛ, глиссеры, аэросани и летательный аппарат ЭКИП. Необычная и обычная техника разместилась на территории, которую раньше занимал детский лагерь отдыха «Солнечный». Здания и инфраструктура сохранены, адаптированы и вошли в любопытную гармонию с экспонатами. Никаких вентфасадов на зданиях, никаких ограничений стандартной музейной формулы.

Ленд-лизовские машины корпорации «Крайслер»
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Полезный стенд со статистикой поставок по ленд-лизу
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Редкий штабной Adler. Интересно, что машина имеет передний привод
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Citroen 23R
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Опытный ЗиЛ-135Е, сделано два экземпляра
Николай Чеканов © ИА REGNUM
ЗиЛ-135КП, элемент автопоезда, изготовленный в 1969 году
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Лазерный танк «Сжатие»
Николай Чеканов © ИА REGNUM
ЯГ-6. Советская пожарная автоцистерна на пятитонном шасси ЯГ-5 Ярославского завода
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Сейчас, спустя 12 лет после открытия, музей всё так же привлекателен уникальными коллекциями большой техники, которая теперь стоит под навесами. Но не только ими. Ангар с пожарной техникой разбавлен впечатляющей коллекцией «Фордов модели Т», а также предшествующих и последовавших после моделей той же марки. Среди советских машин выделяется коллекция автомобилей такси, включающая легковые машины, опытное такси ВНИИТЭ-ПТ и маршрутный РАФ. Есть уникальная полукустарная крытая версия ГАЗ-А с индексом ГАЗ-6. Имеется и сам ГАЗ-А, первая советская по-настоящему серийная легковая машина, которых осталось очень мало. Примечательно, что машины легковых габаритов размещены в спальном корпусе лагеря, что, в случае с советскими машинами, дарит интересные эмоции. В том же бывшем спальном корпусе — большое количество хронологически выложенных автомобильных атрибутов и неизменные для стандартной музейной формулы предметы быта.

Ford Feuerwehr 798T, Пожарная машина пенного тушения на гусеничном шасси артиллерийского тягача АТ-С модели 712, ПМЗ-27А (АЦП-30) и «Форды Т» над ними
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Общий вид коллекции СКБ под навесом
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Большинство кузовов и кабин машин СКБ выполнены из стеклопластика
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Аэросани Камова
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Балластный тягач Diamond производства США, поставлявшийся в СССР по ленд-лизу
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Бывший спальный корпус детского лагеря отдыха, в палатах которого теперь стоит музейная техника
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Вид изнутри бывшего спального корпуса
Николай Чеканов © ИА REGNUM
ГАЗ-24-01, автомобиль советского такси
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Среди крупных иностранных машин представлены редкий, поставленный СССР из США по ленд-лизу балластный тягач Diamond T 980, заставляющий вспомнить образ советского КРаЗа, грузовик Citroen T45, выполненный скорее в легковой эстетике, немецкие самоходка StuG III Ausf. F и танк Panzer III. Техника легковых габаритов — это зарубежные пожарные машины, ряд впечатляющих видом и комплектностью ленд-лизовских единиц, аналогичная по состоянию немецкая боевая и штабная техника и редкие вездеходы и мотоциклы.

Опытное «такси будущего» ВНИИТЭ-ПТ
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Советское маршрутное такси РАФ-977ДМ Рижской автобусной фабрики
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Представительский ЗиС-110 в весьма достойном состоянии
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Коридоры бывшего спального корпуса
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Сопутствующие предметы
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Экспозиция, посвящённая летательным аппаратам ЭКИП
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Небольшая комната с различными советскими проекторами, приёмниками и проигрывателями
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Редкий немецкий довоенный мотоцикл Zundapp в гражданском одиночном исполнении
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Атмосфера на территории
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Атмосфера на территории
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Балансом гражданской и военной техники, территории, антуража, демократизмом атмосферы, музей дарит особенные эмоции и выделяется среди частных и государственных аналогов. Пребывание в нём напоминает посещение старого доброго советского парка культуры, без претензий. Хотелось бы, чтобы работники музея и дальше сохраняли его самобытность и развивали коллекции необычной техники, вдохновляя коллег из других технических музеев на развитие уникальных собственных направлений комплектации коллекций.