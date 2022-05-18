Сеул, 18 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

По их словам, коронавирус выявлен у 1364 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 149 263.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 31 352 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 861 744.

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