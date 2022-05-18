Москва, , 09:53 — REGNUM США корректируют все заявления по Украине, исходящие от представителей стран Евросоюза, поэтому официальной позицией ЕС эти заявления считать нельзя. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, сейчас не стоит считать ни истиной в последней инстанции, ни даже официальной позицией заявления лидеров, представителей даже самых высоких государственных институтов западных стран. Центр управления решениями и заявлениями находится за пределами Европы.

«Потому что эти заявления, которые делаются в национальном качестве, от имени, например, Евросоюза, потом перекрывается заявлением «большого брата», — сказала Захарова.

Всё, что заявляют европейские страны, добавила она, позднее трансформируют руководители или соответствующие структуры США. Поэтому даже в самом ЕС никто не может понять, какова стратегия и каковы планы для себя, Украины и потенциальных членов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритания и США регулируют переговорный процесс со стороны Украины.

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