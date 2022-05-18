Горно-Алтайск, 18 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 32 пациента. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили 32 862 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки шесть новых случаев заражения коронавирусом. Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Улаганском и Чойском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 300.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 662, в том числе 614 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.