Париж, , 09:52 — REGNUM Франко-голландский авиаперевозчик и марсельский судовладелец CMA CGM объявили в совместном пресс-релизе о заключении «крупного долгосрочного стратегического партнерства в области авиаперевозок», сообщает Le Figaro.

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По этому соглашению CMA CGM станет эталонным акционером Air France KLM. Третий по величине в мире оператор контейнеровозов сможет занять до 9% авиатранспортной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал «неприемлемой общественной провокацией» разрешение носить буркини, купальный костюм для мусульманок, в муниципальных плавательных бассейнах Гренобля.

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