Мирослава Романенко, 18 мая 2022, 10:37 — REGNUM Руководство Европейского союза выделяет странам ЕС недостаточно средств для приёма беженцев с Украины. Об этом 17 мая заявил президент Польши Анджей Дуда.
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Венгрии Каталин Новак польский президент добавил, что такая политика Брюсселя «подрывает европейское единство».
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Заявление президента Польши обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на сходство Польши и Украины в том, что лидеры этих государств часто выпрашивают деньги (а в случае с Украиной — и вооружение) для своей страны. Иные также добавили, что Польша, по их мнению, стремится «заработать» на ситуации с украинскими беженцами.
«Кто бы сейчас ЕС помог, а тут еще Польша требует денег», — смеется Sabina.
«Да, плохо Польше без своего станка для печатания денег», — с сарказмом добавил Vitalik.
«Восточные европейцы для западных европейцев — это обслуга. А уж для британцев — тем более. Украинцы это не могут понять почему-то», — задумалась Irina G.
«Заиметь столько почти бесплатных батраков и еще иметь наглость жаловаться?» — с сарказмом поинтересовался Сергей Ш.
«У них тоже, что ли, новая экономическая стратегия — попрошайничество?! Это вся кампания по беженцам была ради дополнительного финансирования? Ну, Дуда, ты надудел», — иронизирует Людмила Ш.
«Они не могут справиться с беженцами? А как же они собираются справиться с отжатой Галичиной?» — недоумевает Евгений.
«А зачем так много украинцев набрали? Думали, что клубнику собирать будут? Так что получите…» — написала Ольга.
«Гиена — самое точное прозвище Польши», — прокомментировал новость Д. С.
«Что Польша, что Украина — попрошайки. Всю жизнь с протянутой рукой. Крохоборы», — пишет Илья С.
«А я думаю, у кого бандерлоги побираться учатся… Оказывается, у старших товарищей. Полякам в выпрашивании подачек равных нет», — добавила Татьяна.
«Пауки в банке копошатся», — прокомментировала ситуацию Софья С.
«Этим всегда мало», — написал «Ще не вмерла Україна».
«Шакалы, на всем зарабатывать стремятся», — возмутился А. А.
«Ещё одна страна-попрошайка», — с сарказмом подытожила Olga.