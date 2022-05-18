Нью-Йорк, США, 18 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Картина знаменитого художника Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» (Femme nue couchée) ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке.

sothebys.com Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» (Femme nue couchée)

Произведение было выставлено на торги 17 мая и оказалось наиболее ценным среди всех работ. Предварительно картина была оценена в $58,5 млн. Аукционный дом Sotheby’s предсказал, что сюрреалистическое изображение музы Пикассо Марии-Терезы Вальтер будет продано более чем за $60 млн. В итоге картина ушла с молотка за $67,54 миллиона.

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Отмечается, что эта цена ниже, чем у других портретов Марии-Терезы Вальтер, один из которых был продан на аукционе Christie’s в 2021 году за $103,4 млн.

На картине «Femme nue couchée» Вальтер изображена в виде многоногого морского существа с откинутой назад головой. Её любовь к плаванию и грация в воде вдохновили художника, поскольку сам Пикассо, по данным Sotheby’s, плавать не умел.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае скульптура Пабло Пикассо «Голова женщины (Фернанда)» стала самой дорогой бронзовой работой художника, когда-либо проданной на аукционе, — на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за неё заплатили $48,48 млн.