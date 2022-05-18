Баку, 18 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. По данным минобороны Азербайджана, в ночь на 18 мая позиции азербайджанских вооруженных сил (ВС) были обстреляны со стороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«В ночь с 17 на 18 мая подверглись интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района», — говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

Также утверждается, что подразделения армянских ВС открыли огонь из стрелкового оружия с позиций у села Йухары Шорджа Басаркечярского района. При этом добавляется, что в ответ на это ВС Азербайджана «приняли адекватные ответные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна ждала другой реакции ОДКБ в ходе конфликта с Азербайджаном.