Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Темпы поступления доходов в бюджет Санкт-Петербурга за январь–апрель 2022 года составляют 168% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые четыре месяца 2022 года в бюджет Северной столицы поступило 438 млрд рублей.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Собственные доходы выросли на 72%. В результате на 1 апреля бюджет по доходам исполнен почти на 50%», — сообщили 18 мая в Смольном.

Основную часть бюджетных поступлений обеспечил налог на прибыль организаций — 228 млрд рублей, что почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. На НДФЛ приходится 117 млрд рублей. Темп роста поступлений от этого налога составил 118%, при планируемых в бюджете 105,2%.

В бюджет Петербурга также поступило 28 млрд рублей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Темп роста составил 124,3%. Доходы от продажи патентов на работу иностранным гражданам увеличились в 2,4 раза и составили 3 млрд рублей. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы, составили 904 млн рублей, темп роста — 137,8%. По налогу на профессиональный доход в бюджет поступило 671,6 млн рублей, что в 2,6 раза больше, чем за первые четыре месяца 2021 года.

«У нас сформирована «подушка безопасности», которая, несмотря на возрастающее санкционное давление, позволяет избежать секвестра бюджета. Также мы не намерены сокращать расходы на развитие города. Экономить надо, но не за счет горожан», — прокомментировал бюджетную ситуацию губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В то же время в финансовом блоке Смольного заявляют о сохранении рисков снижения налоговых поступлений во 2-4 кварталах 2022 года и намерены своевременно принимать необходимые управленческие решения, если это произойдет.

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