Питтсбург, США, , 09:47 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что хочет завершить карьеру в «Питтсбурге». Об этом 18 мая сообщается на странице клуба в Twitter.

Евгений Малкин Michael Miller

«Питтсбург — мой второй родной город. Я живу здесь 16 лет. Надеюсь, я останусь здесь и уйду на пенсию здесь», — сказал Малкин.

Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» Малкина о новом контракте зашли в тупик.

Напомним, Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе клуба он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

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