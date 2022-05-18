Улан-Удэ, 18 мая 2022, 09:47 — REGNUM В Улан-Удэ вручат звезду Героя России матери гвардии ефрейтора 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрия Фаршинева, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом 18 мая сообщает правительство Бурятии.
За время службы Фаршинев зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным и добросовестным военнослужащим. Еще до участия в военной операции нон был награжден медалью «За укрепление боевого содружества», утончили в региональном правительстве.
По данным властей Бурятии, 21-летний Фаршинев погиб в неравном бою 5 апреля во время выполнения боевого задания, прикрывая товарищей.
Как сообщало ИА REGNUM, золотые звезды Героев России вручил 8 мая военнослужащим — участникам специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины российский министр обороны Сергей Шойгу.
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