Улан-Удэ, , 09:47 — REGNUM В Улан-Удэ вручат звезду Героя России матери гвардии ефрейтора 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрия Фаршинева, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом 18 мая сообщает правительство Бурятии.

Звезда Героя РФ https://www.volgograd.ru

За время службы Фаршинев зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным и добросовестным военнослужащим. Еще до участия в военной операции нон был награжден медалью «За укрепление боевого содружества», утончили в региональном правительстве.

По данным властей Бурятии, 21-летний Фаршинев погиб в неравном бою 5 апреля во время выполнения боевого задания, прикрывая товарищей.

«Двадцать первого мая, в субботу, в 13.00 (8.00 мск) … в правительстве республики Бурятия состоится церемония вручения звезды Героя России родственникам Дмитрия Александровича Фаршинёва… Награда вручается матери погибшего Героя — Рещиковой Татьяне Викторовне», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, золотые звезды Героев России вручил 8 мая военнослужащим — участникам специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины российский министр обороны Сергей Шойгу.

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