Самара, 18 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Церемония открытия юбилейного XXX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоится в Самаре 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Церемония открытия этого фестиваля пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Вход на стадион откроется с 17:00 часов. Зрителей ждет грандиозное шоу «Восход». Специально для церемонии открытия в Самаре были созданы уникальные декорации, которые работают на 360 градусов, поэтому действие на сцене смогут увидеть все зрители на стадионе.

Ожидается выступление известных исполнителей: Александра Панайотова, Therr Maitz, Сюзанны и Никиты Каменских, Ксении Минаевой, групп «Shanyana и Guru Groove», «ЭТНАДЭНС», «NeZabava», и других.

«Сценарий создавался таким образом, чтобы церемония открытия была вдохновителем жизненной энергии, правильности выбора, духовного подъема», — приводит пресс-служба слова режиссёра-постановщика Алексея Сеченова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в фестивале «Российская студенческая весна» могут принять участие пять тысяч участников из 85 регионов России.