Воронеж, 18 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Ограничение полётов для международного аэропорта «Воронеж» продлено решением Росавиации, сообщило ведомство 18 мая.

Марина Каширская ИА REGNUM Международный аэропорт «Воронеж»

Воронежский аэропорт останется закрытым до 03:45 25 мая.

Запрет на полёты в целом касается 11 аэропортов юга России — помимо аэропорта Воронежа, это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничение на полёты было введено с 24 февраля, его продлили уже в четырнадцатый раз.