Сеул, , 09:47 — REGNUM В первом квартале 2022 года потребительская инфляция в Южной Корее составила 3,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Инфляция Pixabay.com

Известно, что в четвертом квартале 2021 года потребительская инфляция составила 3,5%.

Известно, что из 17 городов и провинций страны самый высокий показатель был зафиксирован на острове Чеджу (4,7%). За ним следует провинция Канвондо (4,5%). Самый низкий показатель был зафиксирован в Сеуле (3,3%).

В апреле 2022 года индекс потребительских цен вырос на 4,8%, что стало самым резким увеличением за последние 13 лет.

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Потребительская инфляция — это рост общего уровня цен на товары и услуги, которые приобретаются населением страны.