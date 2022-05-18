Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Специальный чат-бот запустили в Санкт-Петербурге для борьбы с нарушениями правил пользования электросамокатами. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Самокаты на прокат Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Чат-бот «Самокаты в СПб» в мессенджере Telegram будет принимать обращения жителей и гостей и города по поводу ненормативного использования электросамокатов. Чаще всего это опасная езда и парковка в неположенном месте.

Кроме того, с жалобой обратиться можно и на «горячую линию» по номеру +7 (812) 240-75-85. При указании нарушения необходимо назвать адрес и описать проблему. Жалобу направят обслуживающей кикшеринговой компании, она сама решит, оштрафовать нарушителя или нет.

Напомним, что кикшеринговые компании, предоставляющие свои услуги в Петербурге, подписали с комитетом по транспорту соглашения. Они касаются правил пользования транспортными средствами и ограничения скоростного режима.

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